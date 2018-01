O Seed (Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development), programa para o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo e startups criado pelo governo de Minas Gerais, encerrou na segunda-feira as inscrições para a segunda rodada do seu programa de aceleração de empresas. E o número de empresas inscritas superou os da primeira rodada realizada no ano passado.

Foram 1.435 inscrições de 34 países e 21 estados do Brasil. Na primeira etapa foram 1.367 inscrições. Para se ter ideia, é um número maior do que o do programa Start-Up Brasil, do governo federal, teve 908 e 709 startups cadastradas na primeira e segunda rodadas de seleção, respectivamente.

O Seed foi criado no ano passado e oferece às empresas selecionadas capital semente livre de participação de até R$ 80 mil, mentoria, formação empreendedora e um espaço em um escritório compartilhado. O principal atrativo do programa é não ser necessário ter CNPJ ou uma empresa estruturada para participar. Quem apenas tem uma ideia e quer empreender pode se inscrever no processo seletivo.

São selecionadas 40 startups a cada etapa. Elas participam de todo o processo de aceleração ao longo de seis meses. A organização divulgou o perfil das startups inscritas. Confira:

– Entre os 21 estados brasileiros, os que tiveram maior número de inscritos foram Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Santa Catarina e Ceará;

– A procura de empreendedores do exterior também aumentou. Dos 34 países registrados, destacam-se Argentina, Estados Unidos, Índia, Peru, México, Chile, Colômbia, Reino Unido, França, Itália e Canadá;

– Mais de 60% das startups interessadas estão em estágio de conceito ou de construção de protótipo;

– Os setores de atuação com mais negócios inscritos são: TI e software empresarial, e-commerce, mídias sociais, educação, tecnologia mobile, saúde e biotecnologia.

A lista das 40 empresas selecionadas será divulgada no dia 17 de março. Antes disso, as startups inscritas passarão por três etapas de seleção conduzidas pela aceleradora Startup Farm.

Na Campus Party deste ano, o grupo de empreendedores do Seed era um dos mais orgulhosos e animados da área Startups & Makers. Em um dos dias, o grupo de empresas promoveu até o que chamou de ” jeito mineiro de fazer negócios”. Munidos de pão de queijo e camisetas do Seed, o grupo andou por toda a Campus Party divulgando seus negócios. Samir Iásbeck, CEO da startup Qranio, acaba de ser escolhido para ser embaixador do Seed.

O estado de Minas Gerais abriga hoje o que é considerado o polo de empreendedorismo mais sólido de todo o Brasil (já foi matéria da revista The Economist), apelidado pela comunidade local de San Pedro Valley, uma brincadeira misturando o Vale do Silício com o nome do bairro de São Pedro, onde essas empresas estão concentradas (veja a matéria que o Estadão PME fez sobre San Pedro Valley para conhecer mais sobre as startups da região).

—-

* Vale a pena conferir: Fabio Kon, do blog Código Aberto, do Link, fez um post bacana falando sobre as startups de software aberto em Israel