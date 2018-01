Silvio Meira é um dos fundadores do C.E.S.A.R e estava no Instituto há 18 anos. FOTO: Valéria Gonçalvez/Estadão Silvio Meira é um dos fundadores do C.E.S.A.R e estava no Instituto há 18 anos. FOTO: Valéria Gonçalvez/Estadão

Um dos nomes mais importantes do País quando o assunto é inovação e empreendedorismo, o professor Silvio Meira anunciou hoje que após 12 anos vai deixar o cargo de cientista chefe do C.E.S.A.R (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife), que ajudou a criar. A instituição é uma das mais importantes dentro do polo tecnológico Porto Digital, referência em todo o Brasil no desenvolvimento de novos talentos e startups inovadoras.

Segundo o comunicado divulgado pelo C.E.S.A.R, o desligamento faz parte da estratégia pessoal de Silvio, que se aposentou como professor titular do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em abril. A transição do cargo será feita gradualmente, em um período de um ano, durante o qual Silvio exercerá a função de assessor especial da presidência do centro de inovação.

Silvio Meira estava na instituição há 18 anos. Além de ser um dos idealizadores e fundadores do instituto, foi diretor presidente do C.E.S.A.R até meados de 2002, quando passou ao cargo de cientista chefe. No comunicado, Silvio diz que o C.E.S.A.R “sempre foi muito mais que um lugar; é mais que um filho, é uma família inteira, comprometida com ideais de criatividade, inovação, empreendedorismo, de valorização do aprendizado e das competências pessoais, promotora do desenvolvimento regional, pautada por princípios éticos, morais e de negócios únicos, que a tornaram um dos maiores, melhores e mais relevantes centros de inovação do país”.

No ano passado, tive o prazer de visitar o C.E.S.A.R e conversar com Silvio, que tem opiniões fortes e muito relevantes sobre como nosso ecossistema de startups e inovação pode melhorar. No mesmo ano Silvio lançou o livro “Novos Negócios no Brasil” sobre inovação e empreendedorismo (vale ler a entrevista que o Renato Cruz fez com o Silvio na época).

Quem assume o lugar de Silvio Meira é Fabio Silva, atual diretor presidente do C.E.S.A.R, que passará a acumular as funções do cargo de cientista chefe. “O processo dessa transição aconteceu naturalmente. A mudança vai gerar uma nova forma de Silvio colaborar com o C.E.S.A.R, pois, como assessor, ajudará de forma mais efetiva no detalhamento e implementação dos planos estratégicos da organização. Além disso, levar as funções inerentes ao cargo de Cientista Chefe à presidência é muito importante para as estratégias futuras do C.E.S.A.R e reforça a importância destas funções para a organização”, afirmou Fábio, também por meio de comunicado.