Yuri, Renato e Renata, fundadores da startup Já Morei, criaram site após terem dificuldades na compra de um imóvel. FOTO: Divulgação

O designer Renato Bonadio, de 40 anos, procurava um novo apartamento para se mudar com sua esposa, que está grávida, quando se viu diante de um dilema comum para quem mora em São Paulo: por causa dos altos preços da capital, o medo de escolher a opção errada e mudar para um imóvel ruim começou a atormentá-lo. Bonadio resolveu fazer uma lista de pontos positivos e negativos de todos lugares onde já tinha morado para identificar que tipo de imóvel era o ideal para ele. Foi quando surgiu a ideia de levar essa lista para a internet e criar o Já Morei, um site de avaliações de imóveis feitas por ex-moradores.

“Queremos fazer o dinheiro valer mais e tornar o mercado de imóveis usados mais justo para quem aluga ou para quem deseja comprar”, diz Renato, que abriu o negócio em parceria com sua esposa, a publicitária Renata Conrado, e o programador Yuri Piratello.

“No último apartamento em que morei tive vários problemas. Entre outros episódios, o tiro de misericórdia foi o Max. Ele era o cachorro do meu vizinho de parede, que fugiu e ficou perdido por um tempo. Quando o encontraram e o trouxeram de volta, ele resolveu que nunca mais na vida ia ficar sozinho e uivava sua decisão aos quatro cantos – sempre que não tinha ninguém por perto, claro”, conta Bonadio. “Minha esposa está grávida e comecei a me perguntar como seria o próximo apartamento? Será que passaríamos por tudo isso de novo? Como evitar e ajudar outras pessoas a não passarem pelo mesmo problema? Foi nesse momento que surgiu o Já Morei”, diz.

Avaliação

Usuário pesquisa endereço do imóvel no mapa para encontrar avaliações. FOTO: Divulgação

Para encontrar as avaliações, o usuário digita no site o endereço do imóvel no qual está interessado para localizá-lo em uma mapa e encontrar todas as avaliações disponíveis. Como o site só está há uma semana no ar, o foco da startup agora é atrair pessoas dispostas a avaliarem os lugares onde já moraram para criar o banco de dados do Já Morei.

Entre as informações que podem ser cadastradas na avaliação estão dados como último valor de aluguel e condomínio, quantidade de quartos e idade aproximada do imóvel. O usuário também deve dar uma nota de 1 a 5 para descrever os pontos positivos e negativos do bairro, do condomínio e do imóvel. O serviço é gratuito e o sobrenome e a foto de quem fez a avaliação são mantidos em sigilo. O site só mostra o primeiro nome do autor da avaliação.

“Entendemos que o nome é suficiente para que as pessoas, em uma possível visita ao local, perguntem a alguém se aquela pessoa realmente morou no imóvel. Caso a avaliação seja denunciada como falsa, pediremos ao usuário um comprovante de residência”, explica o criador da startup.

Entre os planos futuros da empresa estão o lançamento de um aplicativo e a criação de uma ferramenta que facilite a localização e interação entre pessoas com problemas comuns, para que elas possam tentar resolvê-los em grupo e não individualmente.

A startup pretende manter todo o serviço gratuito e ganhar dinheiro com publicidade no site, ações de marketing e patrocínios. “Nosso slogan é ‘Pesquisou, mudou’. Ou o interessado muda para o imóvel, ou muda de opinião”, diz Bonadio, que vê o serviço como um complemento ao atendimento prestado por imobiliárias e corretoras. “Os proprietários e imobiliárias também podem e devem usar nossa ferramenta, pois nem sempre estão a par dos problemas ou vantagens reais dos imóveis que negociam”, diz.

