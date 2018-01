FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

Tem uma startup e precisa de apoio para desenvolver melhor o negócio, fazer contatos e buscar investidores? Quer empreender e precisa de uma ajudinha? O momento não poderia ser mais propício. Duas aceleradoras, além do programa Start-Up Brasil, do governo federal, estão com inscrições abertas para selecionar startups para seus programas. E ainda bem por aí um Startup Weekend em Campinas. Quer saber mais e participar? Então confira mais informações:

:::Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

Start-Up Brasil

O programa do governo federal está com inscrições abertas até 24 de outubro para a seleção de mais 50 empresas para a turma 4 do programa, sendo que 25% das vagas são reservadas para startups internacionais. Cada startup apoiada recebe até R$ 200 mil em bolsas do CNPq e deverá se associar a uma das aceleradoras de empresas ligadas ao programa, por meio das quais recebem mais investimento (dessa vez em troca de participação societária) e apoio para o desenvolvimento do negócio.

Para concorrer a uma vaga na iniciativa, as empresas devem ter até quatro anos de constituição e precisam desenvolver software, hardware e serviços de tecnologia da informação (TI), ou criar novas soluções que usem esses elementos em seu esforço

Aceleratech

A aceleradora de negócios digitais de SP abriu inscrições para sua quinta turma de acelerados. A Aceleratech busca negócios um pouco mais maduros, que já possuam algum produto e clientes, com a promessa de ajudá-los com o crescimento, escala e estruturação das empresas.

Ao entrar no processo de aceleração, a Aceleratech investe um valor em torno de R$ 20 a R$ 50 mil reais, tornando-se sócia em até 15%, das empresas aceleradas.

Serão escolhidas as startups que possuam equipes completas, com grande potencial de execução, que tenham modelos de negócio altamente escaláveis e que atuem em grandes mercados. Os selecionados passarão por um período de aceleração de quatro meses. Após este período, as empresas terão um acompanhamento extra por mais três meses.

A rede de mentores da Aceleratech inclui nomes como David Kato (iFood), Claudio Gora (Locaweb), Florian Hagenbuch (Printi) e Paulo Humberg (A5 Investimentos).

As inscrições podem ser realizadas diretamente através do site ou pelo programa Start-Up Brasil.

Start You Up

A Start You Up Accelerator lançou seu edital anual de convocação para o programa de aceleração 2015, o terceiro programa da história da aceleradora. As inscrições vão até o dia 9 de novembro e podem participar startups de qualquer natureza. O objetivo do programa é transformar ideias inovadoras em startups promissoras.

O programa de aceleração oferece acompanhamento e aconselhamento administrativo, contábil, jurídico, financeiro e mercadológico. A Start You Up também investe na empresa em troca de participação societária. No dia 10 de dezembro será anunciada a primeira chamada das startups selecionadas.

A aceleradora faz parte do Programa Start-Up Brasil do Governo Federal e tem um portfólio de 16 startups no programa.

Startup Weekend – Campinas

Tem vontade de abrir uma startup e uma boa ideia na mão, mas não sabe como colocar em prática seu plano? Entre os dias 17 e 19 de outubro a cidade de Campinas receberá o Startup Weekend, evento que propõe um fim de semana de ideias inovadoras com chances de se tornarem bons negócios.

A iniciativa é da Liga Empreendedora, grupo formado por estudantes e ex-alunos da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) com o objetivo de difundir a inovação e promover uma rede de contatos e oportunidades entre pessoas interessadas em empreender.

Uma equipe de mentores, formada por profissionais e especialistas em cada área fundamental para o desenvolvimento de uma startup estarão disponíveis para ajudar no desenvolvimento dos projetos. André Nazareth, CEO e cofundador da empresa MeuCarrinho, Leonardo Mattiazzi, VP de inovação da CI&T, e Luciano Palma, do Google Developer Relations Brasil são alguns dos nomes confirmados.