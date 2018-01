O programa Start-Up Brasil divulgou na noite desta quinta-feira, 3, uma novidade: 13 novas startups foram escolhidas para integrar a segunda turma do programa, cujo resultado foi divulgado em dezembro.

O motivo para a entrada das novas startups é o fato de empresas previamente selecionadas não terem conseguido fechar acordo com as aceleradoras de empresas associadas ao programa – já falei sobre a taxa de quebra do Startup Brasil em um post anterior aqui do Start – requisito obrigatório para uma empresa participar do Start-Up Brasil. Essa é a primeira vez que o programa faz uma segunda chamada de empresas.

As startups que deixam o programa pela falta de acordo são: Diagnes, eBrics, eDonators, Engarte, Estacionamento Rotativo, Fashion85, Fitsy, Gifter, iHelpu, ITS Netbee, NUI!, Preditiva, Reamp e Vitrola.

Os 13 novos projetos foram escolhidos de acordo com a ordem de classificação do processo seletivo e foram avisadas sobre sua aprovação no dia 24 de junho. Elas terão 60 dias para chegar a um acordo com uma das aceleradoras.

Confira a lista com as novas startups convocadas para o programa:

Não conhece o Start-Up Brasil?

O programa Start-Up Brasil faz parte do Plano TI Maior, lançado em 2012, que prevê o aporte de R$ 60 milhões do governo federal até 2015 em cerca de 300 startups.

As empresas selecionadas recebem ao longo de um ano até R$ 200 mil em bolsas do CNPq para custeio de despesas com salário e têm acesso a outros R$ 36 milhões, no total, ao se associar a uma das aceleradoras do programa, em troca de participação societária.