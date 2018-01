Divulgação

Primeira turma do programa começa em setembro Primeira turma do programa começa em setembro

Seguindo a onda de iniciativas para promover mais diversidade na tecnologia, o programa de apoio a startups do governo chileno, o Start-Up Chile, um dos mais conceituados na América Latina e no mundo, anunciou o lançamento da The S Factory, um programa de pré-aceleração exclusivo para mulheres empreendedoras.

Para quem não está familiarizado com o conceito, programas de aceleração de startups funcionam como uma espécie de escola para empreendedores. Em um curto período de tempo, que em geral varia de 3 meses a um ano, os empreendedores recebem aulas de como estruturar uma empresa para rápido crescimento, mentoria de empreendedores experientes e testam o seu modelo de negócio.

:::Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

:::Curta a página do Start no Facebook:::

A ideia é ajudar os empreendedores de tecnologia, que no geral são muito bons no desenvolvimento de produtos e serviços, mas não em negócios, a aumentar as chances de sua startup vingar.

O novo programa para mulheres do Start-Up Chile vai funcionar como uma pré-aceleração e oferecer treinamento em negócios ao longo de 12 semanas. Em uma entrevista ao TechCrunch, o diretor de comunicação do programa, Sebastian Diaz, disse que 85% das startups que participam do programa hoje tem homens como fundadores.

A escolha por um modelo de pré-aceleração para mulheres, em vez da criação de uma cota para mulheres no Start-Up Chile, veio da constatação de que um treinamento para empreendedoras inexperientes teria um impacto maior na mudança dos indicadores do programa.

O programa-piloto terá início em setembro, com um número que pode variar de 10 a 15 mulheres participantes. Serão escolhidas mulheres que tenham uma empresa em estágio inicial, com até seis meses de existência. Elas vão receber US$ 16 mil em investimento para tirar suas ideias do papel.

As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 22, no site da The S Factory. Para se inscrever, as empreendedoras vão precisar gravar um vídeo explicando qual problema estão resolvendo com a sua startup e enviar cartas de recomendação de pessoas que acreditam nos seus projetos. Mulheres de fora do Chile, incluindo brasileiras, podem concorrer. As empreendedoras escolhidas serão anunciadas em agosto.

LEIA TAMBÉM

:: Intel Capital cria fundo para investir em startups lideradas por mulheres e minorias ::