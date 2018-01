Enquanto o mercado de bitcoins segue com altos e baixos, os empreendedores brasileiros começam a colocar cada vez mais negócios no mercado tentando quebrar barreiras para a popularização da moeda. Uma das novidades é o PagCoin, uma plataforma de pagamentos online para que empresas de e-commerce, blogs e negócios digitais em geral possam aceitar e processar transações com a moeda virtual.

O negócio foi criado por um grupo de empreendedores de Pernambuco. A startup está sendo acelerada pela Wayra e também recebe investimentos da companhia pernambucana Proativa Soluções, que é acionista de outras startups como a ProDeaf, sobra a qual já falei aqui no Link.

O PagCoin converte automaticamente todas as transações com bitcoin para o Real e deposita o valor na conta bancária do lojista. A implantação do sistema é gratuita e a startup ganha dinheiro a partir do custo operacional por transação, fixado em 1% do valor convertido.

O empreendedor João Paulo Oliveira, CEO da PagCoin, diz que a vantagem do uso de sistemas como o dele para lojistas é justamente a redução dos gastos por transação — esse é um dos pontos defendidos por entusiastas da moeda Bitcoin para sua popularização, além do fato de ser uma moeda global e livre da interferência de bancos.

Uma insegurança comum a quem não usa a moeda virtual é sobre sua legalidade, já que a moeda não é regulada por governos (embora muitos já estejam discutindo esse tipo de regulamentação). Emanuel Pessoa, diretor Jurídico da PagCoin, diz que o a startup cumpre todos os requisitos legais envolvidos em transações financeiras deste tipo, porque as operações são simples e baseadas apenas na troca de moedas: do dinheiro virtual (usado mundialmente) para o dinheiro oficial (usado no Brasil). “Eliminamos todos riscos ligados à variação cambial para que os lojistas e gestores mantenham o foco em suas vendas, sem terem de se preocupar com a negociação dos Bitcoins nas bolsas”, diz Oliveira, CEO da PagCoin.

Os empreendedores investiram R$ 200 mil para o lançamento da startups e têm como meta fechar parcerias com 500 sites de comércio eletrônico até o fim deste ano. A empresa diz já ter fechado parceria para uso do sistema com as startups Dewa, Eventick e Olha pra Ela. “Acredito que, dentro de um ano, as transações com bitcoins serão bem comuns, o que será admirável, considerando que o assunto era desconhecido do grande público”, diz Oliveira.

