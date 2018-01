Se ocorrer um “match” entre cachorros, donos podem conversar por meio de bate-papo. FOTO: Divulgação Se ocorrer um “match” entre cachorros, donos podem conversar por meio de bate-papo. FOTO: Divulgação

Depois do sucesso do Tinder, um número enorme de outros apps que utilizam a mesma proposta chegaram ao mercado, alguns fazendo bastante sucesso, como o ‘Tinder’ das eleições. O mais recente lançamento do tipo no Brasil tem foco em cachorros.

Trata-se do DogsApp, que permite aos donos encontrar um parceiro disponível para cruzamento com o seu cachorro por meio de dados como localização, raça, sexo, idade e peso. O funcionamento é igual ao do Tinder: o usuário indica se gostou de um cachorro ao ver sua foto. Caso haja combinação de resultados (o esperado match), é possível iniciar um bate-papo virtual entre os donos.

Para os fundadores, esta também é uma forma de conectar pessoas por afinidade e interesses em comum. No caso, seus cachorrinhos de estimação.“Queremos conectar pessoas. Esse é o objetivo de toda rede social, e com o DogsApp não será diferente. Mas queremos também valorizar a relação entre os cachorros, que podem ganhar novos amigos, e, quem sabe, um amor”, explica Henrique Freitas, cofundador da startup.

Os fundadores da statup Henrique Freitas e Carol Rezende com o Golden retriever Ozzy. FOTO: Divulgação

O DogsApp também quer oferecer aos usuários do app outras facilidades, como a oferta de serviços e produtos geolocalizados, permitindo que donos de cachorros tenham mais informações sobre petshops, clínicas veterinárias, hotéis para cães e outras empresas ligadas ao mundo pet.

Os cofundadores dizem que durante o processo de validação do aplicativo com os usuários ficou clara a necessidade de entregar uma experiência lúdica e divertida. Por isso, eles também estão criando outra funcionalidades para que as pessoas possam compartilhar fotos, curtir looks dos pets e até comprar produtos em lojas virtuais dentro da plataforma DogsApp.

Por enquanto, o Tinder dos cachorros está disponível apenas para o sistema operacional Android, mas versões para iOS, da Apple, e Windows Phone já estão sendo desenvolvidas.

Já há outros apps semelhantes no mercado. O americano BarkBuddy também é inspirado no Tinder, mas a ideia é ajudar pessoas a encontrar um cachorro para adotar. O banco de dados tem perfis de mais de 300 mil cachorros e, por enquanto, tem versão apenas para o sistema iOS.

Já o brasileiro MyDoggy quer ajudar os cãezinhos a socializar. O app mostra por geolocalização outros cachorros próximos ao seu e permite ainda “lamber”, o equivalente a curtir, no Facebook, perfis de cachorros para iniciar uma amizade. O app também está disponível apenas para o sistema iOS.