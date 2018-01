Famoso skate voador foi utilizado por Marty McFly em 1989. FOTO: Divulgação Famoso skate voador foi utilizado por Marty McFly em 1989. FOTO: Divulgação

Lembra do skate voador do filme De Volta para o Futuro 2? O acessório usado pelo protagonista Marty McFly acaba de virar realidade por meio de uma startup americana.

A Arx Pax lançou no Kickstarter uma campanha para financiar o Hendo Hover, um skate flutuante semelhante ao do filme. O produto é capaz de levitar a 2,5 centímetros do solo por meio de uma tecnologia que transforma a prancha e o solo em imãs de cargas opostos que, ao se repelirem, fazem o skate flutuar no ar.

“Levitar usando imãs magnéticos parece simples. Mas nós descobrimos que isso nunca funciona”, diz a empresa no Kickstarter, que explica ter criado uma tecnologia chamada MFA para que o skate possa flutuar. “Ela permite uma nova geração de tecnologia de elevação e movimento que irá mudar o jeito como enxergamos o transporte. Diferentemente das levitações magnéticas implementadas hoje, nosso sistema de suspensão é comparativamente barato e completamente sustentável.” A startup diz que a mesma tecnologia poderá ser usada futuramente em automóveis, aviões e trens-bala (clique para saber mais detalhes técnicos ).

A campanha pede US$ 250 mil para viabilizar a produção do skate — até agora, arrecadou US$ 93 mil. Quem investir US$ 10 mil no projeto ganhará como recompensa o skate. Mas o estoque é limitado a dez unidades e cinco já foram vendidas. Outras recompensas são uma réplica não-funcional do Hendo (US$ 449) e um kit para desenvolvedores com a tecnologia usada na prancha (US$ 899).

O projeto está chamando a atenção nos EUA. O repórter do The New York Times, Conor Dougherty, conferiu o produto de perto e, apesar de destacar a tecnologia, diz que a invenção ainda não é bem um “Hoverboard de verdade”. “Um visitante de 85 kg (em cima do skate) precisou só de um gentil empurrão para ser projetado para o outro lado da sala, em um colchão de ar”, afirmou, sobre um teste realizado na sede da empresa em Los Gatos, na Califórnia.

Veja o vídeo do skate em ação.