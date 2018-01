O site ShipYourEnemiesGlitter ganhou fama na internet na última semana por oferecer a venda do envio de cartas recheadas de glitter para os desafetos dos seus usuários.

Criada pelo australiano Matthew Carpenter, que diz odiar glitter, a empresa cobra US$ 9,99 para enviar o envelope projetado para espalhar a maior quantidade de glitter possível, segundo a empresa, para qualquer lugar do mundo de forma anônima.

Uma semana após a estreia a empresa anunciou sua venda por US$ 85 mil no site de leilões Flippa no qual desenvolvedores comercializam domínios de internet e startups. No total, a empresa recebeu 345 lances.

O interesse vem dos números que o site alcançou: foram US$ 20 mil em vendas e 2,5 milhões de visitas em quatro dias. Em um dos dias o site chegou a sair do ar por causa de tantas encomendas.

Rapidamente surgiram vários serviços semelhantes (os chamados copycats) pelo mundo, incluindo o Brasil. Por aqui, empreendedores lançaram o HueGlitter, que envia uma carta anônima recheada de glitter para outra pessoa por R$ 15 e diz ter recebido 20 pedidos no primeiro dia.