Se você achava que o aplicativo Lulu era controverso, não contava com a chegada da ManServants, uma nova startup que promete abrir as portas em São Francisco no início de setembro.

A empresa vai oferecer o serviço contratação de belos serviçais masculinos que vão obedecer e fazer tudo que uma mulher mandar, como servir comida, abaná-la na beirada da piscina ou fazer elogios.

As idealizadoras da empresas afirmam que o objetivo é oferecer uma opção mais digna para mulheres do que contratar strippers. “Os homens que nós contratamos passaram por um processo de treinamento muito rigoroso”, disse a cofundadora da ManServants Dalal Khajah, ao Mashable.

Durante a fase de testes, a startup observou quais eram os desejos das mulheres que contratavam os serviços. Uma delas queria conselhos amorosos, enquanto outra pediu para o seu serviçal servir comida em sua boca enquanto cantava músicas do desenho “A pequena sereia”.

Mas atenção: o site do ManServants avisa que a cantoria terá custo extra, já que o pacote básico de serviços inclui apenas atividade mais simples, como servir drinks, agir como guarda-costas, tirar fotos e fazer elogios. Inicialmente o serviço deve custar US$ 80 por hora e US$ 300 por dia.

Por uma taxa extra, porém, os contratados podem falar com um sotaque falso (que tal francês?) ou oferecer um day spa completo que inclui morangos e chocolates à vontade para a cliente. Josephine Wai Lin, a outra cofundadora da empresa, deixa claro que os serviçais poderão realizar as fantasias das clientes somente até um limite e que a proposta da empresa nada tem a ver com a de um serviço de um gigolô, portanto, atividade sexual com um dos serviçais não faz parte do pacote de ofertas da empresa.

A ideia parece absurda e quase mentirosa, mas as fundadoras garantem que o négocio é de verdade. Pelo menos o vídeo da startup é bem divertido. Veja abaixo ou direto no YouTube.