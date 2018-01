Marcel Ueno, Pedro Cabral e Tiago Yonamine. LEGENDA. FOTO: Divulgação Marcel Ueno, Pedro Cabral e Tiago Yonamine. LEGENDA. FOTO: Divulgação

O fundo de investimentos Evolution, comandado por Pedro Cabral, ex-presidente executivo da agência Click, em parceria com o grupo Aegis, de serviços de publicidade, anunciou investimento na plataforma digital trampos.co, terceiro projeto investido pelo fundo, ao lado da Contplay e da Agência Ampfy.

:::Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

O fundo não divulga o valor do aporte ( o que me faz pensar que precisamos urgente adotar um modelo mais transparente para essas questões, como no mercado americano), mas diz que terá participação minoritária na startup. No ano passado, Cabral declarou em entrevistas que teria cerca de R$ 20 milhões para investir em startups, podendo expandir para R$ 40 milhões. Uma fonte do mercado indica que com as três empresas do seu portfólio, a Evolution investiu entre R$ 8 milhões e R$ 10 milhões até agora. Cerca de 90% deste valor teria sido aportado na Contplay.

“Além do aporte financeiro, contribuímos com a nossa experiência e conhecimento para acelerar a evolução dessas startups. Nos fascinamos pela proposta do trampos.co por ter um interesse genuíno de fazer o bem, tanto para os profissionais como as empresas”, disse em comunicado Cabral, o CEO do fundo.

A história da trampos.co é bem interessante. O projeto começou em 2010 como um perfil no Twitter @trampos, criado por Tiago Yonamine para divulgar trabalhos em empresas do ramo publicitário e de marketing. Logo depois ele criou também páginas no Facebook, LinkedIn e Foursquare. Dois anos depois, Tiago convidou o amigo Marcel Ueno para ser sócio e responsável pela tecnologia e desenvolvimento de sistemas do trampos.co e profissionalizou o serviço prestado em suas páginas.

Hoje, o portal tem mais de 1,6 milhões de page views por mês, 287 mil seguidores no Twitter @trampos e 224 mil likes na fanpage do Facebook. “Temos mais de duas mil empresas e mais de 100 mil candidatos cadastrados, o que mostra que não era apenas uma dificuldade entre os meus amigos, e, sim, uma demanda no mercado e realmente faltava uma ferramenta com esse objetivo”, diz Yonamine, conhecido pelo apelido de Sushi.

A plataforma tem uma versão gratuita e outra paga para o usuário final – essa última, permite ao profissional saber quem visualizou o seu perfil, além de ser notificado sobre as oportunidades de trabalho antes delas serem postadas.

Já os recrutadores, podem pagar para publicar vagas no site por meio de três opções: o serviço prioritário, que disponibiliza a vaga em até duas horas no site; o serviço simples, em que a empresa pode postar de uma a 20 oportunidades e ser publicado em até dois dias úteis; e, os serviços especiais, que permite escolher três modos de publicação, prioritária (postagem em até duas horas), destaque (postagem com mais visibilidade) e confidencial (em que o nome da empresa fica em sigilo).

As empresas têm acesso a serviços estatística de desempenho, visualização de performances, quantas vagas estão abertas e também pode acessar o número de pessoas que visualizaram as oportunidades. “Conseguimos manter a essência que é de manter o acesso livre e sem custo para os candidatos, diferente de outras plataformas de vagas online”, diz “Sushi”.