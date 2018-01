ONG abriu pela primeira vez a sua base de dados. FOTO: Reprodução ONG abriu pela primeira vez a sua base de dados. FOTO: Reprodução

A Transparência Brasil, organização independente dedicada a monitorar a integridade das instituições públicas, convida desenvolvedores a participar do seu primeiro hackathon no dia 23 de agosto. A organização vai abrir a sua API para permitir o desenvolvimento de aplicativos com foco nas eleições que usem a base de dados da ONG e permitam o monitoramento do Congresso.

O objetivo do hackathon é estimular desenvolvedores a utilizar a tecnologia para aumentar o alcance e o impacto das informações coletadas pela Transparência Brasil e que estão sendo disponibilizadas pela primeira vez por meio de uma API.

É a chance de desenvolvedores criarem no Brasil soluções bacanas para as eleições. Há poucos dias eu falei aqui no Link sobre os bots desenvolvidos em diversos países e que tuítam avisando quando algum artigo da Wikipédia é editado por um computador ligado a um governo (leia mais sobre isso na matéria “Contas no Twitter ajudam a descobrir quando políticos alteram a Wikipédia“).

A Maratona também marcará o lançamento da ferramenta Quem Quer Virar Excelência nas Eleições de 2014, que reúne informações sobre os candidatos às eleições de outubro a partir de dados de dois projetos da Transparência Brasil: desempenho em eleições passadas, presentes no site Às Claras; e desempenho de integrantes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do site Excelências.

O hackathon será feito em parceria com a Sensedia, responsável pelo desenvolvimento da API, e com o apoio do Google. As equipes de desenvolvedores terão 12 horas para criar aplicativos com foco nas eleições de outubro e no monitoramento do Congresso.

Ao final da maratona de programação, os participantes farão uma apresentação a um júri que escolherá o melhor projeto. Estarão na comissão julgadora: Claudio Weber Abramo, diretor-executivo da Transparência Brasil; José Roberto de Toledo, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e colunista do Estado; José Papo, gerente de Relações com Desenvolvedores do Google; e Kleber Bacili, presidente da Sensedia.

A equipe vencedora ganhará Chromebooks e todos os participantes receberão Chromecasts. As inscrições podem ser feitas até 13 de agosto no site da Transparência.Org.