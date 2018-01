Se você é leitor do Start, deve ter percebido que faz algumas semanas que não apareço por aqui. O motivo é que chegou a hora de encerrar um ciclo e começar um novo.

Parece que foi ontem que entrei no Estadão como foca — nome dado aos jornalistas iniciantes — e descobria o empreendedorismo, a tecnologia e o mundo das startups.

De lá para cá, tentei o máximo possível abrir espaço para as startups dentro do jornal. Em 2010, quando comecei a escrever sobre o tema, o mundo das startups ainda era bem desconhecido, mas o potencial e as realizações de algumas startups eram de total interesse público e, por isso, considerava urgente dar visibilidade ao assunto e promover debates sobre as questões sensíveis ao meio.

Foram anos de histórias incríveis, de contato com gente brilhante, de viagens inesquecíveis e muita realização. O blog Start foi a cereja do bolo de um trabalho que tentei construir com carinho ao longo dos últimos cinco anos. Hoje, o cenário é bem diferente. Há centenas de publicações e blogs sobre o assunto e uma comunidade bem mais unida e madura de empreendedores no Brasil. Nesse sentido, considero minha missão cumprida!

Nas últimas semanas, deixei meu trabalho como repórter da cobertura diária do Link, empacotei uma vida no Brasil e me mudei para Chicago, nos EUA. Eu, que ao longo dos anos tentei transformar de alguma forma o mundo das startups, acabei tendo a minha vida transformada por elas, por vocês.

O meu interesse por tecnologia aumentou consideravelmente, principalmente no jornalismo. E esse interesse por pesquisar novas formas de desenvolver o jornalismo no mundo digital acabou me rendendo dois belos presentes: no ano passado, fui premiada com uma bolsa de estudos do Instituto Ling para prestar um mestrado de livre escolha no exterior. Este ano, foi a vez do McCormick Institute me conceder uma bolsa complementar para eu cursar um mestrado em liderança e inovação no jornalismo na Northwestern University, em Chicago, uma das mais conceituadas em jornalismo nos EUA.

Com a mudança de país, senti que era hora de mudar também a abordagem por aqui. Estou longe do Brasil e já não consigo mais acompanhar o mercado de startups local. Mas essa não é uma má notícia, já que como disse anteriormente, há hoje uma maturidade maior do mercado que garante espaço para divulgação do trabalho das startups neste jornal e em muitas outras publicações.

O meu muito obrigada a todos vocês que acompanharam o blog e o meu trabalho no Link nos últimos dois anos. A todos que me ajudaram em reportagens, escreveram e-mails carinhosos, deram dicas e sugestões. Foi incrível sentir que meu trabalho fez alguma diferença na vida de muitos de vocês.

Essa, porém, não é uma despedida definitiva. Eu continuarei por aqui, no Link, com um novo blog. A partir de agora, vocês podem me acompanhar no blog que leva meu nome, Ligia Aguilhar, onde eu vou falar sobre inovação direto da fonte e contar um pouco das tendências, novidades e discussões sobre tecnologia e inovação que estão acontecendo aqui nos EUA.

Um até já! E aguardo vocês no meu novo blog! O Start deixará de ser atualizado, mas o arquivo continuará disponível na web.