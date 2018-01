Um clima diferente toma conta do espaço Open Campus, área aberta e de acesso gratuito da Campus Party. Ao ultrapassar as catracas de entrada, o visitante se depara com um infinito de pequenas divisórias. Ao lado de cada uma há uma mesa, algumas cadeiras e um ou dois computadores. É ali que estão instaladas as 234 startups selecionadas para expor seus negócios durante seis dias do evento, no espaço batizado de Startup & Makers Camp.

Quem esteve nas edições anteriores da Campus Party sabe que a entrada do evento sempre foi recheada de grandes estandes de empresas de todo o tipo, promovendo de disputas de games à venda de algum serviço. Essas empresas ficaram em segundo plano, em uma área mais ao fundo. É das startups o protagonismo dessa vez.

Embora a Campus Party tenha tido abertura oficial ontem, o clima no espaço Startup & Makers era de expectativa, já que o espaço só começou a funcionar hoje. A maioria das startups já estavam instaladas no local, com panfletos de divulgação e computadores nas mãos tentando entender ao certo o que poderiam aproveitar ali.

Fui conversar com alguns empreendedores para saber suas impressões. O primeiro foi Erisson Batista (acima), cofundador da startup Place2me, um aplicativo ainda em fase de desenvolvimento que pretende indicar lugares para um usuário ir de acordo com seu perfil e localização. Batista tinha acabado de chegar ao evento com outros dois membros da sua equipe, vindos diretamente do Recife. O trio também garantiu ingressos como campuseiros e vão acampar no Anhembi durante o evento. “Estamos procurando investidores e queremos fazer networking”, disse.

Já Luiz Sanches (acima), CTO da Saldo Coletivo, startup de Belém que foi escolhida para fazer parte do programa Start-Up Brasil, disse que em pouco tempo a Campus Party já estava rendendo. “Um investidor sentou aqui para conversar com a gente e já deu algumas ideias para modificarmos nosso plano de negócios”, contou. O objetivo dos sócios da startup é justamente validar o modelo da empresa (uma plataforma para automatizar a renegociação de dívidas), que sofreu uma “reviravolta”, nas palavras de Sanches, durante a primeira semana de aceleração na 21212, aceleradora carioca que vai apoiar o projeto da Saldo Coletivo no Start-Up Brasil.

Alan Leite, CEO da Startup Farm, disse que nove empresas da aceleradora estão participando da Campus Party com objetivos diferentes. A meta em comum é marcar presença em um dos principais eventos de tecnologia do ano, que tem 8 mil participantes.

Ao lado das startups há ainda um palco com diversos debates sobre empreendedorismo e gestão de negócios. O Sebrae também tem um espaço no local e realizará uma segunda edição da Maratona de Negócios, na qual oferece apoio para o desenvolvimento de ideias de negócios e, ao final do evento, escolhe as melhores para serem apresentadas a potenciais investidores.

Para quem pensa em criar uma startup ou já tem uma, é uma boa ideia circular pela área aberta da Campus Party para conversar com outros empreendedores e assistir alguns dos painéis (veja a agenda completa aqui). Durante o tempo em que estive no evento hoje à tarde, vi representantes de fundos de investimento, aceleradoras e incubadoras circulando no local, um bom sinal da expectativa do mercado de startups em relação ao novo foco adotado pela Campus Party.

Só senti falta de uma coisa: empreendedoras. A maioria das startups na Campus Party, assim como em outros eventos de tecnologia, é liderada por homens. Mas isso é papo para um outro post.