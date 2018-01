João Ricardo Mendes, cofundador do Hotel Urbano, e Eduardo Serrado, CEO e fundador do Voltem. FOTO: Divulgação João Ricardo Mendes, cofundador do Hotel Urbano, e Eduardo Serrado, CEO e fundador do Voltem. FOTO: Divulgação

O Hotel Urbano está entre as startups mais bem-sucedidas da nova geração. Líder no segmento de hospedagens no Brasil, lançou recentemente, na surdina, a Voltem, uma plataforma online que chega para competir com o Airbnb. O negócio estreou no mercado com uma estratégia agressiva: portfólio de 40 mil anúncios, mais do que o Airbnb no País, e pagamento parcelado em até 10 vezes.

:::Siga o Start no Twitter: @StartEstadao:::

O interessante dessa estratégia é o fato do Hotel Urbano trabalhar diretamente com a rede hoteleira. Em maio, quando publiquei uma matéria sobre o Airbnb aqui no Link, abordei justamente a rivalidade da indústria hoteleira com negócios desse tipo. Para eles, serviços como o Airbnb fazem concorrência desleal. As lideranças do setor no Brasil já estudavam, na época, como lidar com o crescimento desse tipo de serviço.

Ter uma iniciativa do gênero não gera animosidade com os clientes do Hotel Urbano? “De maneira alguma, são serviços totalmente complementares. Com certeza há espaço para ambos. O consumidor é que vai escolher a opção que lhe for mais conveniente. Indo além, um proprietário de imóvel quando aluga um quarto e recebe uma renda extra, ou aluga um apartamento inteiro, pode usar esse dinheiro justamente para viajar. Logo, acreditamos que os dois modelos fazem parte do mesmo ecossistema, porém, são complementares. Nossa missão é fazer que as pessoas viagem cada vez mais”, me disse João Ricardo Mendes, cofundador do Hotel Urbano.

Fato é que pelo menos a concorrência já está preocupada. No início do mês, quando estive em São Francisco, participei da Conferência anual da BayBrazil, na Universidade de Stanford, na qual o diretor regional do Airbnb na América Latina, Key Kuehne, apontou o Hotel Urbano como um dos seus principais adversários no Brasil. “Eles têm 10 milhões de fãs no Facebook. O Airbnb tem 800.000. Ainda temos que crescer muito para obter esses números”, declarou.

Aquisição.

Quem está à frente da Voltem é Eduardo Serrado, fundador da House in Rio, plataforma para aluguel por temporada criada em 2011, com foco em imóveis no Rio de Janeiro, e adquirida recentemente pelo Hotel Urbano.

A Voltem surgiu do redesenho da House in Rio e entrou no mercado com 1,5 milhão de viajantes cadastrados. Serrado tem como missão para o fim deste ano aumentar a base de anúncios do negócio até 100 mil e faturar R$ 180 milhões com o novo serviço em 12 meses.

“A House in Rio chegou a ter 6.000 anúncios somente na cidade do Rio de Janeiro, sem nenhum recurso para investir em marketing, apenas com crescimento orgânico. Com a entrada do Hotel Urbano, montamos uma equipe comercial prospectando imóveis em todo Brasil. Aliado a isto já começamos a investir muito mais recursos em marketing digital para atrair mais anúncios”, me explicou Serrado.

O Hotel Urbano já tinha também uma base de 15.000 imóveis de aluguel por temporada que não eram utilizados, uma base que foi totalmente aproveitada pelo Voltem.

Outra aposta da Voltem é em um sistema de busca que localiza imóveis não só por região, mas especificamente para grandes eventos. A ideia é que uma pessoa que more no Rio de Janeiro, por exemplo, e queira alugar o seu imóvel apenas durante o Carnaval ou para o Rock in Rio, possa especificar isso na declaração e atrair viajantes em busca de hospedagem no período.

Perguntei a Mendes se assim como o Airbnb, eles pretendem contemplar outras atividades que envolvem turismo na Voltem, como permitir, por exemplo, que as pessoas ofereçam serviços de transporte ou alimentação dentro da plataforma. “Sim, queremos fazer um marketplace onde hotéis e cidades possam oferecer diferentes atividades, formando uma comunidade que vai além da estadia”, afirmou.

O último aporte recebido pelo Hotel Urbano foi em março, no valor de R$ 120 milhões de reais, do fundo Tiger Global Management, de Nova York, que já investiu no Facebook, LinkedIn e Netflix. A expectativa no mercado é que o Hotel Urbano anuncie em breve a aquisição da B2W Viagens, da varejista B2W. Um site de ingressos também estaria na mira da empresa.

:::LEIA TAMBÉM:::

::Brasil e Canadá criam programa de intercâmbio para startups::

::A ‘embaixadora’ de empresas brasileiras no Vale do Silício::

::Brasileiros miram o Vale do Silício::