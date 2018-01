Uma pesquisa realizada na Espanha concluiu que 75% dos arquivos transferidos por redes P2P são colocados para download por apenas 100 pessoas. O grupo monitorou IPs que faziam as trocas pelo BitTorrent, software utilizado para baixar e enviar torrents. As informações são do jornal espanhol El País.

O grupo formado por pesquisadores da Universidade Carlos III e o instituto de pesquisas avançadas de Madri (IMDEA Networks), a Universidade alemã de Darmstadt e a Universidade de Oregón, dos EUA, concluiu que a filosofia do P2P, de troca de arquivos próprios, sem lucro e entre “iguais”, não existe na prática. Rubén Cuevas, coordenador do grupo, disse ao El País que encontrou nas redes um modelo de negócio que leis como a Hadopi francesa ou a Synde espanhola não tem como controlar.

O professor que coordena a pesquisa disse que essas 100 pessoas se aproveitam das plataformas de troca de arquivo para lucrar, graças a links a seus sites e publicidades que são incluídos nos arquivos transferidos. Segundo o espanhol, os autores das práticas chegam a ganhar de US$ 300 a US$ 4.000 por dia com a troca de arquivos.

O estudo concluiu que apenas 11% dos arquivos trocados partem de produtos originais, autorais. O resto todo seria protegido por direitos autorais.