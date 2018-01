O Free Music Archive é um imenso repositório de música livre. Falamos dele no Link em 2010. Hoje estão lá mais de 45 mil músicas licenciadas em Creative Commons, domínio público ou outras licenças copyleft. Ou seja: dá para baixar à vontade. É tudo legalizado.

“O FMA está indo bem”, diz Jason Sigal, diretor do FMA. “A bibloteca continua crescendo, e nós estamos ficando prontos para lançar novas ferramentas para ajudar as pessoas a encontrar as músicas que estão procurando”, disse. Sigal também é diretor da WFMU, famosa rádio indie de Nova Jérsei. Ele já havia conversado com o Link em 2010.

O legal é que o FMA trabalha com curadoria – ou seja, há uma seleção de sons, o que facilita muito na hora de encontar coisas novas. A WFMU é uma das curadoras, assim como a KEXP, outra rádio indie famosa de Seattle, e o festival Primavera Sound.

Pedi para Jason servir de guia e indicar algumas coisas legais que estão por lá. E ele recomendou 20 discos livres lançados no final de 2011.

Confira:



PROGRESSIVO: univeria zekt: Unnamables



FUNK: SOUNDSHOCK: FM FUNK MADDNESS!!



ELETRÔNICO/HIP HOP: Mike Doughty – Dubious Luxury



ROCK/EXPERIMENTAL: Coletânea – We Are After All Here (New Weird Australia)



ROCK/PÓS-PUNK: The Men – Immaculada LP



ELETRÔNICO/POST-ROCK: Coletânea: One Minute For The Stars



REGGAE/DUBSTEP/HIP HOP/SOUL:

Mixtape: Raw Music International – Kisumu Mixtape



ROCK/FUNK/PUNK: Sherbet Underground: John Travolta & the Red Bandit on the Night of Full Moon



ROCK INSTRUMENTAL: YACHT: Shangri-La (Instrumentals)



PROGRESSIVO: Lüger: Concrete Light



MÚSICA INDIANA: Coletânea: Field Recordings From India



POP EXPERIMENTAL: Poland – Sea Woof



BLUES/FOLK: Short Hand: Attila



EXPERIMENTAL: Projekt Karpaty Magiczne / Magic Carpathians – Enjoy Trees!



TECHNO: Global Goon – Carbon



EXPERIMENTAL: MWE – MWE Demo



ROCK: Bullroarer – discografia completa



ELETRÔNICO/EXPERIMENTAL: Ami Dang – Hukam



POP EXPERIMENTAL: The Paparazzi: Rococo



VÁRIOS/MÉXICO: Coletânea: Guadalajara Compilado 001