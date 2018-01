Desenvolvedores trabalham em software que organizará músicas de serviços de streaming em playlists pessoais

A resposta do Anonymous ao fechamento do Megaupload foi além dos ataques aos sites do governo dos EUA e das gravadoras. Agora, eles preparam um player de músicas: o Anontune.

Ainda na versão “very beta”, o player carrega músicas de outros serviços de streaming, como Soundcloud e YouTube, e as organiza em playlists pessoais para os usuários – tudo anonimamente.

Segundo a Wired, o projeto começou a ser pensado por um grupo de amigos há seis anos. Eles começaram a discutir seus gostos musicais, e o que poderiam fazer para consertar o atual modelo de negócios da indústria musical. “As pessoas realmente usam o YouTube como um player de música, mas ele é muito ruim para esse fim… é muito desorganizado”, disse um dos desenvolvedores.

Surgiu a ideia: “hmm, e se nós combinássemos sites de música como o MySpace, Yahoo, YouTube e outros?”.

Por enquanto, apenas 20% do site está pronto. Segundo o vídeo de divulgação, o serviço será gratuito, baseado na recomendação e compartilhamento. Será possível exportar, por exemplo, uma playlist do iPod.

(via BaixaCultura)