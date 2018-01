O Banco Mundial anunciou a adoção da licença Creative Commons em seu acervo. Isso significa que mais de 2 mil livros, relatórios, artigos e pesquisas estarão livres para serem utilizadas pelo público.

A licença adotada pelo banco é a Atribuição (CC BY), a mais liberal de todas: ela permite que todo o conteúdo seja utilizado para qualquer fim (mesmo comercial). A única exigência é que o crédito seja dado ao autor.

A adoção faz parte de uma nova política de acesso livre do Banco Mundial. A instituição tem uma política flexível de acesso à informação, que inclui um portal de dados abertos.

“Conhecimento é poder. Tornar nosso conhecimento amplamente disponível irá estimular que outros tragam soluções para os problemas mais sérios do planeta. Nossa nova política de acesso livre é a evolução natural”, disse Robert B. Zoellick, presidente do Banco Mundial, no anúncio.

Para Lawrence Lessig, que criou as licenças CC, a iniciativa é “incrivelmente valiosa para assegurar o acesso ao conhecimento de forma universal, não somente a universidades de elite”.

A licença CC BY é válida para as obras publicadas pelo Banco Mundial. Os trabalhos publicados por outras editoras também estarão na plataforma Open Knowledge em CC, mas numa versão um pouco mais restrita, que veda o uso comerical e a criação de obras derivadas.

O acervo do Banco Mundial pode ser acessado aqui: https://openknowledge.worldbank.org