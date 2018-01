Como o nome sugere, o BeatlesTube é o lugar para se vídeos relativos aos Beatles.

O ponto forte do site são as raridades. São mais de 50 vídeos, como um promocional de Helter Skelter ao vivo, uma entrevista de Lennon e McCartney, e banda no estúdio em 1968:

Há também vídeos de fãs, animações, trechos de filmes, tutoriais de como tocar as músicas e todo o tipo de conteúdo audiovisual sobre a banda. Além disso, é possível navegar por toda a discografia e escutar todas as músicas dos Beatles postadas em vídeos no YouTube.

Todo o conteúdo (exceto os vídeos) é copyleft. Os vídeos são postados por terceiros e, por isso, alguns deles já foram removidos pela violação nos termos de uso do YouTube.

Mesmo assim, vale (e muito) perder um tempo por aqui: http://www.beatlestube.net/