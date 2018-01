À primeira vista, fotos de pontos turísticos são sempre parecidas. A atração está lá – mas, se você olhar atentamente, cada foto tem uma particularidade. A luz, a posição, uma pessoa que passou perto da câmera naquele momento.

A artista suíça Corinne Vionnet percebeu isso. Ela começou a navegar pela web caçando fotos turísticas daqueles bem tradicionais. Consegue centenas delas. E faz sobreposições até criar uma nova imagem:



Torre Eiffel, Paris



Taj Majal, Índia

São usadas, em média, 200 a 300 fotos para criar o efeito das imagens. Se você olhar atentamente, é possível observar algumas camadas específicas com detalhes. Como um recorte nublado de um dia que passou.

“Por que nós sempre tiramos as mesmas fotos, se não interagirmos com as que já existem? A fotografia prova a nossa presença”, diz Corinne. “Esse trabalho é intrínsecamente ligado às pessoas que riraram aquelas fotos. A colaboração é óbvia, mas é sem o conhecimento das pessoas”.



Coliseu, Itália



Monte Fuji, Japão



Catedral de São Basílio, Rússia