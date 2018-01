Quem nunca jogou Prince of Persia? Popular no começo dos anos 90, o jogo foi publicado diversas vezes. Mas o designer responsável por ele, Jordan Mechner, havia perdido o código-fonte original logo após seu lançamento, em 1989.

O código permaneceu perdido por 23 anos até que o pai de Mechner – que compôs a trilha do game – encontrou caixas com coisas que o filho havia deixado em sua casa. Dentro delas, estavam os discos originais do jogo, esquecidos no armário por mais de duas décadas.

Mechner não acreditou. Contou a novidade em seu blog e prometeu que publicaria o código na web. Havia três discos Apple ProDOS de 3,5, mas o problema era maior: como recuperar os arquivos de uma mídia parada há tanto tempo? O designer chamou o arquivista digital Jason Scott. Ele ajudou na recuperação do código, escrito em um Apple II entre 1985 e 1989 em linguagem assembly, para torná-lo legível em seu MacBook. Deu certo.

O código – ainda que incompleto – está disponível no Github, sistema de armazenamento de códigos e controle de versões bastante difundido entre programadores. “Nós postamos porque é uma peça da história da computação que pode ser interessante para muitos. E porque, se não fizéssemos, isso poderia estar perdido para sempre. Fizemos por diversão, não lucro”, disse Mechner. “Como autor e detentor de direitos autorais do código fonte, eu pessoalmente não tenho problemas com ninguém estudando, modificando ou tentando rodá-lo”.

Os direitos autorais, porém, ainda pertencem à Ubisoft, empresa responsável pela publicação do game.

Jordan Mechner escreveu um livro em que conta a história do desenvolvimento do game. No Github, ele disponibilizou o código e documentos escritos na época em que o game foi desenvolvido. Ele pede para que não lhe peçam explicações sobre o código-fonte em si. “Eu não me lembro”, disse ele, reconhecendo que seu trabalho no desenvolvimento foi mais para o lado de criação, design e roteiro.

O código pode ser acessado no perfil de Mechner no Github.