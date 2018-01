Eu adoro o Grooveshark. O site de streaming tem um acervo gigante (abastecido pelos próprios usuários) e um visual simples para navegar.

Ele ainda não encontrou seu modelo de negócios – hoje é custeado por publicidade, mas sofre processos por infração de direitos autorais.

Foi a reclamação das gravadoras também que suspendeu os aplicativos do site. No final de 2010, o Grooveshark para iPhone foi removido da App Store. Depois, em 2011, foi a vez do Google tirar o app do Android Market.

Surgiram versões alternativas de outros fabricantes, que integram o conteúdo do Grooveshark a outras plataformas. Nenhuma tão simples quando o próprio app do Grooveshark, que tem as funções básicas e ainda pode funcionar offline.

Então perguntei para um funcionário do Grooveshark como poderia usar o serviço no celular. E descobri que o app não desapareceu definitivamente.

Quem tem Android pode baixar o app – o mesmo que foi removido – direto no m.grooveshark.com. É preciso, porém, permitir a instalação de aplicativos de fora do Android Market no celular.

Os usuários de iPhone não podem instalar o aplicativo, já que a Apple é mais restritiva, mas há uma versão do site que pode ser aberta no iPhone: html5.grooveshark.com. A versão também roda no Android.