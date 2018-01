Que tal liberar suas fotos do Instagram? Já há a opção de licenciar as imagens em Creative Commons – a integração acabou de ser lançada. Basta acessar o site I am CC, permitir o acesso ao Instagram e pronto: suas fotos estão licenciadas em Creative Commons.

Na prática, isso significa que as imagens podem ser usadas por outra pessoa, desde que a autoria seja atribuída a você, conforme as condições que preferir.

É possível vedar, por exemplo, o uso comercial das imagens ou a criação de obras derivadas. “Ajude a tornar o mundo um lugar melhor e criativo”, diz o site que permite o licenciamento.

Até o momento pouco mais de 100 pessoas liberaram suas fotos. Aos poucos, a adoção do Creative Commons criará um banco de imagens livre para ser usado e divulgado por outras pessoas.

O Flickr já tem um arquivo enorme de fotos em Creative Commons. O YouTube também tem milhares de vídeos livres, desde que facilitou o processo de licenciamento em CC.