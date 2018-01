A notícia saiu hoje: o YouTube terá de fiscalizar os vídeos postados pelos usuários na Alemanha. Mas a decisão não é exatamente assim.

A Gema, instituição que funciona como um Ecad alemão, entrou em 2010 com um processo contra o Google por causa de pirataria no YouTube. A causa do processo foram 12 vídeos com conteúdo protegido. A entidade exigiu do Google o pagamento de direitos autorais.

A quantia é considerada exagerada: 12 centavos de euro por cada exibição de vídeo.

A Gema disse que o YouTube não fez o suficiente para monitorar o conteúdo postado no site. Exigiu reparação por todos os vídeos com conteúdo ilegal postados até agora.

O Google se defendeu da maneira usual: disse que o YouTube é apenas uma plataforma para os usuários postarem conteúdo.

A justiça alemã responsabilizou o Google – a empresa será obrigada a alertar os usuários e remover vídeos ilegais imediatamente. Mas não se trata de fiscalização.

A Alemanha não exigirá que o Google analise previamente todos os vídeos postados no YouTube, mas obrigará a empresa a alertar os usuários e remover vídeos ilegais imediatamente. O Google também não precisará fiscalizar tudo o que foi postado até agora – a medida vale para o que for postado daqui em diante.

O Google disse que isso cria estabilidade legal. O que a Alemanha decidiu é o que normalmente ocorre em outros países, inclusive no Brasil.

Aqui não há regulação sobre o tema, mas usualmente a justiça entende que a plataforma não é responsável pelo conteúdo publicado pelos usuários. Ao constatar conteúdo ilegal, o Google notifica o usuário e remove o conteúdo.

Vale lembrar: o Google Brasil tem um acordo com o Ecad para evitar problemas.

Na Alemanha, a Gema ainda pode recorrer.