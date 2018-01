O aviso veio por e-mail: acaba de nascer na Espanha a Escola de Pirataria.

Segundo a mensagem, o primeiro curso – “O que é pirataria” – começará nos dia 20 e 21 de julho em Madri. A ideia do curso é introduzir a pirataria e suas implicações filosóficas, éticas, legais, econômicas e tecnológicas. O curso “é direcionado a um público, a princípio, entre 16 e 61 anos, de mente aberta”, diz o comunicado. “Não, não vamos falar de como roubar barcos: isso não tem nada a ver com o amor pela cultura”, dizem os organizadores.

Serão abordados temas como Creative Commons, modelos alternativos de distribuição, software livre, reis restritivas e Primavera Árabe, entre outros temas.

A Escola de Pirataria é um projeto de uma Associação Cultural chamada “Tercera Ola” e do Partido Pirata Espanhol. Eles não querem ser uma escola oficial, mas um local para transmitir informação do nível básico para o médio. Em lugar de lutar contra o nome ‘pirataria’, eles resolveram ‘abraçá-lo com todas as suas consequências’. “Por que? Porque todos somos piratas”, dizem.

Conheça: http://escueladepirateria.wordpress.com