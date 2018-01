Você já deve ter visto o aviso anti-pirataria do FBI. Nunca viu? Vá ao finado Megaupload. Ou lembre-se das mensagens que aparecem nos DVDs de filmes de Hollywood.

O selo serve para intimidar e alertar os usuários de que o FBI fechou determinado site e está de olho nos usuários que consomem conteúdo sem pagar por direitos autorais.

O FBI restringia o uso da imagem. O órgão havia feito apenas um acordo de licenciamento com as associações que representam a indústria cultural americana, liberando o selo para ser utilizado em DVDs, CDs e sites.

Mas as regras de uso do selo intimidador vão mudar: qualquer detentor de direitos autorais poderá estampar o aviso sem precisar pedir autorização ao FBI.

A mudança começa em agosto. A ideia é estender a proteção para associações menores. Não há mudanças na lei – o aviso é meramente ilustrativo e serve como um lembrete.

Junto com o selo, o FBI sugere o clássico aviso de que a reprodução ou distribuição não autorizada de material protegido poderá ser investigada e punida com cinco anos de prisão e multa de US$ 250 mil.

Vai funcionar?