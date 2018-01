E o Fora do Eixo veio para o eixo, com o perdão do trocadilho. São Paulo recebe nesta semana algumas das bandas que fazem a alegria dos festivais do circuito de música independente do Brasil.

O Festival Fora do Eixo traz bandas já conhecidas do público paulistano, como Macaco Bong e Porcas Borboletas, e outras nem tanto, como Caldo de Piaba e Mini Box Lunar. “Priorizamos as bandas de fora do eixo, mas tentamos mesclar com aquelas que já estão mais bem posicionadas por aqui”, disse ao P2P Pablo Capilé, diretor do Circuito Fora do Eixo.

Mini Box Lunar (acima), do Amapá, foi a escolhida para abrir o festival em um show gratuito hoje no Itaú Cultural, a partir das 20h, com Jards Macalé.

Essa mistura, aliás, é outra proposta do Fora do Eixo. “Estamos desenvolvendo um trabalho de diálogo entre os artistas que sempre estiveram conectados com a cena independente e os novos”, diz Capilé. Dessa proposta já surgiram idéias de reunir o pessoal do Macaco Bong com Gilberto Gil, o Caldo de Piaba (foto abaixo) com Pepeu Gomes e o mesmo Mini Box Lunar e Jorge Mautner. “É como se fosse uma passagem de bastão”, diz ele.

O Circuito Fora do Eixo realiza dezenas de festivais pelo País, mas essa é a segunda edição do festival em São Paulo. O Fora do Eixo acaba ficando fora daqui, segundo Capilé, pela própria dificuldade em se realizar um evento como esse em São Paulo. “Em Mato Grosso um festival de música independente é um grande acontecimento. Aqui em São Paulo, não. As condições estruturais são diferentes”.

Por aqui, diz ele, é difícil viabilizar um festival como esse por causa da falta de apoio – tanto do poder público quanto da iniciativa privada que, segundo ele, prefere patrocinar os grandes festivais.

Se você quiser ter uma ideia do que está sendo produzido fora do eixo Rio-São Paulo, o festival é uma boa pedida. A programação está aqui.

(fotos: divulgação)