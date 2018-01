O pessoal do Transparência Hacker, projeto que une programadores-ativistas interessados em mudar a política usando as ferramentas da tecnologia, quer cair na estrada. Para isso, eles estão fazendo uma vaquinha para comprar um ônibus de 48 lugares que será equipado com conexão 3G, GPS e outras traquitanas, e que será usado para levar o projeto para outros cantos do Brasil e da América do Sul.

