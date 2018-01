O mercado de quadrinhos digitais está crescendo. E a Robot Comics, editora de quadrinhos digitais, acaba de comemorar uma marca histórica: a versão digital do quadrinho indie Robot 13 alcançou a marca de 100 mil downloads.

Para se ter uma ideia, o aplicativo foi o segundo colocado no ranking Diamond Top 300 de junho. A marca é um feito e tanto para uma publicação alternativa.

“Robot 13 é realmente uma história de sucesso no mercado independente”, disse Thomas Hall, um dos criadores dos quadrinhos. “Tudo foi feito sem a distribuição da Diamond’s ou financiamento externo”.

“Certamente, nós sabíamos que o livro era muito bom”, diz o co-criador Daniel Bradford. “Mas quem poderia imaginar que ele atingiria esse nível de interesse? Foi mais do que qualquer um poderia imaginar”.

Robot 13 foi o primeiro quadrinhos disponível tanto no iTunes quanto no Android que combinou animação quadro-a-quadro, com vários efeitos de transição e vibração. “Era mais do que apenas ver um PDF… era uma experiência híbrida de quadrinhos totalmente nova”, disse o vice-diretor da Robot Comics, Dave Baxter.

O sucesso na nova mídia ainda tem outra vantagem: disponível nas lojas de aplicativos mais populares, atrai mais leitores que não estão tão acostumadas ao universo dos quadrinhos.