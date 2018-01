Nem pirateado. É o oficial.

O DVD do remake de ‘The Girl with the Dragon Tattoo’ tem exatamente essa cara. Quem comprá-lo nas lojas pode se surpreender ao abrir a caixa e dar de cara com um DVD regravável riscado em caneta permanente preta. Mas essa é a intenção da Sony.

Segundo a empresa, a imagem do DVD serve para “refletir o tema hacker do filme” e, talvez, para destacar o problema crescente da pirataria.

O caso já provocou confusão. Um cliente disse que quase voltou à locadora para reclamar. A estratégia de marketing obrigou a locadora RedBox a estampar um aviso em seu site: “a imagem escrita a mão do disco deste filme é legítima e é intencional que pareça um DVD queimado”.