Um desentendimento entre a MTV americana e o Vevo, selo da Universal que gerencia videoclipes de artistas como Miley Cyrus, Justin Bieber e Taylor Swift, tirou do site da MTV os clipes desses artistas. O problema com a Vevo também tirou do site da MTV americana vídeos da Lady Gaga, Black Eyed Peas e Rihanna.

Os vídeos desses artistas são muito populares no site da MTV. De acordo com o New York Times, a Universal resolveu tirar os vídeos do ar até que chegassem a um acordo com a emissora.

A Universal informou que a MTV “não estava disposta a negociar um acordo de exibição justo com a Vevo para os vídeos dos nossos artistas”, enquanto a MTV disse que as duas empresas “não conseguiram chegar a um acordo igualmente justo para os dois lados.”