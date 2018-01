O cerco aos sites de compartilhamento de arquivos está apertado. Seguindo os passos do fechamento do Megaupload, a polícia alemã fechou o Skyload.net. Seus fundadores, identificados como Maik P e Marcel E, foram presos sob a acusação de infração de copyright.

Maik P. é acusado de ser o responsável por ter compartilhado mais de 10 mil filmes protegidos por direitos autorais. Os dois acusados – de 28 e 25 anos, respectivamente – podem pegar vários anos de prisão.

A ação fez parte de uma investida pesada contra o site de filmes por streaming Kino.to. Maik teria feito upload dos filmes para participar do programa de afiliados do Kino.to.



Mensagem em alemão no Kino.to ameaça os usuários: usuários de internet que compartilham arquivos ilegalmente podem sofrer um processo criminal

O site de streaming foi tirado do ar em junho do ano passado, em uma megaoperação policial. Mais de dez pessoas foram presas. E, como um efeito dominó, também foram tirados do ar vários sites de armazenamento de arquivos ligados ao Kino.to.

E os cyberlockers estão com medo.

Depois do que aconteceu com o Megaupload outros serviços do tipo começaram a mudar sua postura. O 4Shared, bem popular no Brasil (somos o país com o maior número de usuários: 16 milhões), mudou o visual para ficar mais parecido com o Dropbox. O FileSonic decidiu eliminar sua ferramentas de compartilhamento. E o MediaFire desabilitou o acesso aos links através da busca do Google.