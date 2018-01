A MPAA, associação que representa a indústria cinematográfica americana, está ajudando o governo dos EUA a combater a pirataria. Mas isso acontece não no país a que pertence a entidade: a patrulha é também no resto do mundo.

A entidade respondeu uma requisição do Escritório Comercial dos EUA e enviou ao órgão uma lista com os sites que considera mais prejudiciais em relação à pirataria. Isso aconteceu na mesma semana em que legisladores americanos apresentaram um projeto para neutralizar eses sites – a MPAA, segundo o Torrent Freak, foi uma das principais pressões para a elaboração desta lei.

A lista deixa claro que a preocupação dos EUA vai bem além do que acontece em duas fronteiras. A maioria dos sites listado estão hospedados fora dos EUA.

“A MPAA aprecia o reconhecimento do escriório sobre os danos causados por esses mercados ilícitos à competitividade local dos EUA, e aplaudimos o seu trabalho para proteger o emprego dos americanos”, disse a entidade, por meio de um comunicado.

Os sites mais perigosos, segundo a MPAA, são os seguintes:

ThePirateBay.org

Rutracker.org

Kat.ph

IsoHunt.com

Demonoid.me

Torrentz.eu

Btjunkie.org

Xunlei.com

Também foram listados sites que hospedam arquivos para downlaod, como Megaupload.