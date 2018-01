Todas as vezes em que uma música é tocada, alguém paga royalities por ela — e não ser que esteja em domínio público, Creative Commons ou alguma outra licença copyleft. É o caso, por exemplo, de “Parabéns para você”. Todas as vezes em que a música mais popular do mundo toca em um comercial ou programa de TV, quem embolsa é a AOL Time Warner. E embolsa muito: cerca de R$ 2 milhões por ano.

Os diretores de web series Scotty Iseri e Matthew Latkiewicz estavam procurando músicas para seus programas e se depararam com a barreira do copyright. Então, para mostrar como funciona esse esquema, eles buscaram nomes como Lawrence Lessig, o ativista Cory Doctorow e o fundador da Wired, Kevin Kelly, entre outros figurões, para fazer uma nova canção de Natal — desta vez, em Creative Commons. Quem conta a história é o excelente blog Brain Pickings e o resultado está aqui: