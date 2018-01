O Free Music Archive lançou um concurso de remixes em parceria com a coleção do Prelinger Archives. A ideia é que as pessoas criem obras usando as milhares de músicas do Archive e os incríveis arquivos em vídeo do acervo Prelinger, que incluem vídeos amadores, comerciais e educacionais americanos.

Os dois arquivos são públicos – tudo o que está neles pode ser copiado, distribuído e remixado livremente. E o concurso que estimular a criação usando essas duas bases de dados. “O objetivo da competição é mostrar as possibilidades criativas de arquivos digitais abertos como estes”, escreveram os organizadores.

O FMU é um arquivo de música livre criado e mantido pela rádio indie WFMU. O Link já falou dele. O site quer ser um arquivo de sons livres para serem baixados legalmente, e também um lugar para se descobrir novas músicas – e para as bandas serem descobertas. Dá para perder um tempo ouvindo as seleções dos curadores, que têm nomes como a rádio KEXP de Seattle e o festival Primavera Sound, de Barcelona.

E o Prelinger Archives tem uma coleção de 60 mil vídeos que retratam o estilo de vida americano ao longo do século 20. O arquivo, todo em domínio público, é fruto de um extenso trabalho de coleta e digitalização que começou em 1983. Há vídeos sobre a história e geografia dos EUA, turismo, arquitetura, história da indústria, comportamento, publicidade e mídia, entre muitos outros temas.

Os melhores trabalhos serão escolhidos por um júri formado por Rick Prelinger, fundador do Prelinger Archives, o músico e cineasta Paul D. Miller (o DJ Spooky) e Kirby Ferguson, diretor do filme Everything is a Remix, entre outras figuras da cena de cultura livre americana.

Eles vão selecionar trabalhos como este:



Remix enviado para o concurso

Saiba mais: http://videoremix.freemusicarchive.org