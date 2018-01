Fazer um hit não é sinônimo de vida mansa. O veterano Lester Chambers que o diga. Líder da banda The Chambers Brothers nos anos 60, ele ganhou discos de ouro e teve músicas licenciadas para filmes e comerciais. Mas, hoje, aos 72 anos, está sem dinheiro. Ele não recebeu nada em direitos autorais entre 1967 e 1994.

Em 24 horas, a foto em que Chambers explica a sua situação foi compartilhada mais de 7 mil vezes no Facebook. “Talvez os chefes das gravadoras sintam esses ventos e finalmente nos façam justiça”, escreveu ele em seu perfil.

Na mensagem, o músico explica que recebeu direitos autorais das grandes gravadoras apenas em sete discos – não recebeu nada por dez outros discos. Diz que sua música mais conhecida, “Time has come today”, foi licenciada para mais de 100 filmes e comerciais sem a autorização dele.

“Só 1% dos artistas podem bancar um processo. Eu sou os 99%”, escreveu ele em seu protesto.

Hoje ele pede ajuda. Sobrevivente de câncer, ele tenta viver com US$ 1,2 mil ao mês. Chambers chegou a ficar sem ter onde morar com seu filho, Dylan, e encontrou a ajuda de uma ONG que ajuda músicos chamada Sweet Relief. Yoko Ono é uma das artistas que lhe ajudaram a pagar o aluguel.