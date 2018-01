Pode parecer exagero, mas é mais ou menos isso o que o CaptainCrawl faz. O site funciona como um mecanismo de buscas para encontrar músicas e discos para baixar em blogs. E funciona bem.

Já são 2.781.814 páginas indexadas – há, inclusive, um acervo bem legal com blogs brasileiros.

Como é um mecanismo de busca – ele apenas dá links para os blogs, sem hospedar nenhum conteúdo -, o site tenta de eximir da responsabilidade por violar os direitos autorais. E eles avisam:

“Não seja bobo! A maneira como as pessoas consomem música mudou. As pessoas publicam sua música na web porque elas gostam de você. As pessoas baixam suas músicas na web porque elas gostam de você. Essas pessoas pagam US$ 50 para o seu show de uma hora, mas elas se recusam a pagar US$ 17 pelo seu CD. Você deveria pensar sobre isso”.

A recomendação deles é a seguinte: se você perceber que os seus direitos (como artista ou selo) foram infringidos, você deve entrar em contato com o blog ou com quem hospeda o documento e enviar um e-mail camarada.

Vai lá: www.captaincrawl.com