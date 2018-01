Que tal mudar de música atirando um objeto na parede?

O “Change The Tune” é basicamente isso. Ele é um poster equipado com Arduino Nano (a menor versão do hardware livre) que permite que se controle uma playlist através de objetos jogados. Um sensor detecta o objeto, que é interpretado e enviado ao computador pelo Arduino.

Ele funciona com o Spotify (que ainda não existe no País). Mas a ideia pode ser replicada e adaptada – e eles ensinam como fazer isso por menos de US$ 50.