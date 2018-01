Toda a obra de Sigmund Freud entrou em domínio público na exata virada de 2010.

No primeiro dia do ano, comemora-se o “Dia do domínio público“, quando muitas obras são libertadas dos direitos autorais.

Na maioria dos países, a legislação de direitos autorais determina que a obras virem domínio público após um período de 70 anos da morte do autor.

Além de Freud, outras 562 pessoas que morreram em 1939 tiveram suas obras colocadas à disposição na virada de 2010. Isso significa que agora você pode, por exemplo, fazer download de um livro de qualquer um deles sem infringir nenhum direito autoral.

Aqui está a lista de todos os autores que entram para domínio público nesse ano.

Você vai notar que não há nenhum autor dos EUA nessa lista – mas isso é assunto para outro post.

Uma observação: na lista não é possível fazer download das obras. É apenas uma referência para você saber: se esbarrar com algo de qualquer um daqueles autores, pode baixar sem infringir nenhum direito autoral. Nem todos os autores dessa lista têm obras digitalizadas. Mas algumas de Freud estão: aqui está A Interpretação dos Sonhos, em inglês.