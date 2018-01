O jipe-robô Curiosity, da Nasa, pousou ontem com tranquilidade na superfície de Marte. A missão não-tripulada que vai investigar evidências de vida por lá chegou ao planeta às 2h31 de segunda-feira. O robô Curiosity foi colocado cuidadosamente dentro da cratera de Gale com cordas de nylon e guindaste, em uma missão que já custou US$ 2,5 bilhões.

Aqui na Terra, os engenheiros da Nasa comemoraram o sucesso da missão com gritos e aplausos. Mas houve algo que não estava nos planos deles.

O pouso do robô em solo marciano seria transmitido ao vivo pela Nasa, no canal da agência espacial no YouTube. A transmissão é comum. Nunca havia falhado.

Mas, relata o editor do Motherboard, ela falhou. Alex Pasternack assistia à transmissão quando o pouso ao vivo foi substituído por um trecho de vídeo gravado. Ele estranhou a legenda em Caps Lock, algo incomum, e ao retornar para o site, viu que o vídeo havia sido removido. Em seu lugar havia o aviso tradicional de remoção de conteúdo do YouTube com os dizeres: “este vídeo tem conteúdo da Scripps Local News, que o bloqueou por razões de copyright”:

A Nasa foi enquadrada no DMCA, lei de direitos autorais para ambientes digitais americana, que tem um mecanismo de notificação e retirada de conteúdo que fere os direitos autorais. A Scripps Local News, um serviço privado de notícias, disse ao Motherboard que a reclamação foi ‘um erro’. “Nós pedimos desculpas pela inconveniência temporária”, escreveu um porta-voz da empresa.

O DMCA, criado em 1998, diz que as empresas não podem ser responsabilizadas por hospedar conteúdo que infringe direitos autorais – desde que removam-no se forem notificados pelo proprietário. Foi o que aconteceu com o YouTube, que removeu o vídeo – postado no canal da Nasa – após uma simples reclamação.

A Nasa resolveu o problema em poucas horas. O mecanismo de notificação e retirada é uma maneira de dar segurança para as empresas de internet operarem sem sofrerem as consequências do conteúdo postado pelos usuários. O Marco Civil da Internet, no Brasil, prevê um mecanismo parecido. A Reforma da Lei de Direitos Autorais, em uma versão prévia, também rascunhou algo do tipo.