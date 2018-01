Pode um senhor de 88 anos e 1,52 m de altura ser considerado criminoso? Essa é a descrição da polícia australiana para um homem que foi flagrado filmando a tela do cinema durante uma sessão de “Avatar”.

O senhor foi apanhado com uma câmera de mão pelo gerente do cinema, que ligou para a polícia. A descrição do criminoso: um homem por volta de 88 anos, 1,52 m de altura, que usava óculos grandes e uma bengala.

Ele disse à polícia que gravava o filme para que a esposa assistisse depois. Ela não pôde ir ao cinema.

A polícia acabou deletando o arquivo da câmera dele, mas deixou que ele terminasse de assistir ao filme.

