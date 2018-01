O governo da Malásia resolveu adotar medidas drásticas para combater a pirataria no país. A comissão de comunicações de lá obrigou os provedores de acesso à internet a bloquearem os sites de troca de arquivos.

Só que, como diz o lema, eles não perdoam. A Malásia é o novo alvo do Anonymous, o grupo de ciberativistas que costuma derrubar sites em retaliação à medidas de censura ou abusos de empresas e governos. Eles tiram os sites do ar com ataques tipo DDoS, em que vários acessos ao mesmo tempo provocam a queda do site. Nem as prisões na Espanha e a pressão de governos estão fazendo o grupo parar.

A medida da Malásia incluiria o bloqueio total de sites como Megaupload e The Pirate Bay.

A Operação: Malásia, como foi batizado o ataque, está marcada para a manhã desta quarta-feira, 15.

“Vimos a censura adotada pelo governo da Malásia, bloqueando sites como The Pirate Bay e Wikileaks. A Malásia é um dos governos mais restritos do mundo, bloqueando filmes e programas de TV. São ato de censura imperdoáveis. A internet está aqui para a liberdade, sem medo de interferência do governo”, diz o comunicado, que ganhou versão em vídeo: