Ao contrário do que acreditam, a figura do Papai Noel não foi criada pela Coca-cola. A imagem do senhor gordinho de roupa vermelha e barba branca data, na verdade, do final do século 19 – mas foi a campanha da marca de refrigerantes que popularizou a figura ao longo do século passado.

Quem conta essa história é o Public Domain Review:

Século 13: o nome Santa Claus tem origens em uma igreja holandesa para o Santo Nicholas batizada de Sinterklaas (abreviação de ‘Sint Nikolaas’). Ele é o santo das crianças (por isso o costume de presenteá-las) e, diz a lenda, tinha ajudantes para saber se elas tinham se comportado bem durante o ano.

Século 17: surge a imagem do “Father Christmas””, tradicional figura do folclore inglês. Ele era associado a alegrar o Natal.



1810: A figura de Santa Claus chega à América. Em 6 de dezembro, os nova-iorquinos realizaram o primeiro jantar em homenagem à St. Nicholas. O artista Alexander Anderson registrou o evento – e retratou o santo com referências à crianças e presentes perto da lareira.

1863: o cartunista Thomas Nast deu ao Santa Claus sua atual ‘cara’, com a touca, a barba e a aparência gordinha. Ele também estabeleceu outra característica: publicou que Santa morava no Pólo Norte e lá tinha uma fábrica de brinquedos e uma lista de crianças para presentear.

1858: Santa Claus ganha roupa vermelha em um anúncio:

1902: O autor de O Mágico de Oz, L. Frank Braum, adiciona detalhes e populariza a vida de Papai Notel no livro The Life and Adventures Of Santa Claus:

No mesmo ano, o bom velhinho foi capa da revista Puck em uma versão idêntica à que vemos hoje:



1918: Papai Noel estampa uma campanha de Natal direcionada aos soldados americanos da Primeira Guerra Mundial:

Tudo isso, portanto, antes das representações da Coca-cola. A empresa usou a imagem do bom velhinho em campanhas a partir de 1931. As imagens foram feitas pelo artista Haddon Sundblom especialmente para a Coca-cola – os originais, em óleo sobre tela, estão em exibição em museus pelo mundo. O artista retratou o Papai Noel distribuindo refrigerantes e brinquedos para as crianças, parando de ler uma carta e tomando uma Coca e chegando às casas das pessoas. Papai Noel foi usado pela empresa até 1964.

As imagens deste post estão em domínio público.