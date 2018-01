Paul McCartney partiu para a independência. O ex-Beatle trocou a gigante EMI pelo selo indie californiano Concord Music Group.

Ele já havia lançado em 2007 o disco Memory Almost Full pelo selo indie. Mas agora todos os álbuns lançados na carreira pós-Beatles migram para a independência – inclusive seus dois primeiros discos e todo o catálogo da banda Wings.

Segundo o comunicado do novo selo, os fãs podem esperar tanto a distribuição física quanto a digital de obras como Ram, Pipes of Peace, Give My Regards To Broad Street e Flaming Pie, além de discos do Wings como Wildlife e Red Rose Speedway.

Os relançamentos incluirão os trabalhos feitos por “Percy ‘Thrills’ Thrillington”, “The Fireman” e “Twin Freaks”, os pseudônimos de McCartney.

(foto: McCartney em Praga/Wikimedia Commons)