Dirty Projectors no Lollapalooza 2010 (foto: Flickr/Lollapalooza)

A parceria do festival Lolapalloza com a cidade de Chicago, nos EUA, mostrou que funciona. E é esse modelo, de colaboração da indústria musical com os governos, que os criadores do festival acreditam ser uma possível salvação para a indústria musical.

“Eu acho que o governo pode trabalhar com a indústria musical em vários níveis, não apenas no dos parques e recreação, que é como o Lolapalooza faz”, diz Perry Farrell, vocalista do Jane’s Addiction que criou o festival em 1991. O Lollapalooza consegue arrecadar US$ 10 milhões apenas para a área de parques da cidade, que recebe outros US$ 30 milhões no final de semana em que o festival é realizado.

Farrell adoraria ter parcerias desse tipo também no nível federal. “Eu acho que o governo poderia ajudar a regular a distribuição online de música e a indústria da música poderia dar um pouco ao governo por duas razões”, diz. A primeira é que, se o governo se envolve e ajuda na regulação, haverá mais dinheiro indo para a indústria da música, o que significa mais dinheiro para os músicos. A segunda é que parte do dinheiro poderia ser aplicada em educação musical.

O Lollapalooza completa vinte anos em 2011 e está desde 2005 no Grant Park, em Chicago. Neste ano pela primeira vez o festival foi realizado também no Chile.