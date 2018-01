A EMI relançou nesta terça-feira, 27, a coleção completa e remasterizada dos álbuns no Pink Floyd. O relançamento, batizado de Why Pink Floyd?, inclui além dos discos também material de colecionadores e apps para iPhone.

E, para comemorar, o canal oficial da banda no YouTube transmitirá o áudio de uma versão inédita de Dark Side of the Moon, gravada ao vivo, junto com imagens da banda. O show foi gravado no estádio de Wembley, em Londres, em 1974.

A transmissão acontece de hora em hora até quarta-feira, 28, e poderá ser acompanhada ao vivo pelos fãs pelo Twitter e Facebook.

Confira: www.youtube.com/OfficialPinkFloyd