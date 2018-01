A internet é um território sem fronteiras por natureza. Ok. Mas o The Pirate Bay quer ir além disso. Eles vão para o espaço.

O TPB está trabalhando em veículos aéreos não-tripulados para levar seus servidores à órbita terrestre. Desta maneira eles fugiriam das leis terrestres e poderiam operar sem medo de protestos ou confisco de servidores – a não ser, é claro, que algum governo envie um míssil para acabar com a nave pirata.

O plano, anunciado no blog, é desenvolver os veículos aéreos equipados com GPS e computadores como o Raspberry Pi, barato, open source e eficiente. As chamadas “Low Orbit Server Stations” (LOSS) são “a primeira tentativa”.

O post no blog tem centenas de comentários. A maioria elogiando a iniciativa, outros afirmando ser impossível (“1º de abril está logo aí”, lembrou um comentarista). Outro sugeriu à equipe do site tentar fazer algo em “águas internacionais”.

Parece mirabolante. E é. Mas o TPB já opera com servidores secretos (desde que foi processado na Suécia e trocou de comando, ninguém sabe ao certo onde é que estão suas principais máquinas nem quem são seus diretores).

(foto: nave do mangá Captain Harlock. achei aqui)