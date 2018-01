Sábado, 3, é o “Dia Oficial do Combate à Pirataria e Biopirataria”. E, para celebrar a data — ainda que ao contrário — o Partido Pirata do Brasil se reunirá na Avenida Paulista, em São Paulo, para uma “marcha para descriminalização da pirataria”.

“Quem nunca copiou um CD? Quem nunca comprou um DVD no camelô? Quem nunca baixou uma música da internet? Quem nunca tirou xerox de um livro na Universidade? Isso faz parte do nosso cotidiano e nós não vamos abandonar isso porque um certo tipo de industria só pode lucrar se nós fazermos o que ela manda”, diz o aviso do Partido.

A concentração para a marcha é às 15h no vão livre do Masp, na avenida Paulista, em São Paulo.